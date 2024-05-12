خريس: اسرائيل هي عدو لكل اللبنانيين وأفضل وجوه الحرب معها هي السلم الأهلي

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، أن "هناك من يريد للأزمات ان تستمر وأن تبقى الفوضى عارمة ولا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، فيما نحن صادقون في ما نقول فتعالوا الى كلمة سواء ولنتوحد لإنقاذ لبنان من محنته".

وخلال إحتفال تأبيني في بلدة معروب، لفت الى "اننا في بلد يتعرض لعدوان صهيوني ونواجه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، وقلناها بلسان الإمام موسى الصدر (لو أن اسرائيل احتلت الجنوب سأخلع ردائي وأصبح فدائيا)".

وأشار الى أن "الخطر الحقيقي على بلدنا وشعبنا يأتي من قبل العدو الاسرائيلي الذي يرتكب المجازر والقتل والتدمير الممنهج بدعم غربي، ونحن نرى ما يجري في غزة من حرب إبادة ممنهجة وواضحة، وقد أعلنها العدو انه لا يريد فقط التخلص من المقاومين في فلسطين المحتلة بل يريد التخلص من شعب بأكمله"، مضيفا "الدولة الوحيدة التي بإمكانها إيقاف الحرب والمجزرة على الشعب الفلسطيني هي الولايات المتحدة ولكنها لا تريد ذلك".

أضاف: "كما كنا سابقا في لبنان وكما نحن اليوم نقول للمقاومة الفلسطينية لا تتكلوا الا على أنفسكم ووحدتكم وثباتكم وتحديكم لهذا العدو فهذا فقط ما قد يجعله يتراجع، ولكن لا تنتظروا القرارات التي لا تُنفّذ".

وأكد ان "اسرائيل هي عدو لكل اللبنانيين وأفضل وجوه الحرب معها هي السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فلنحافظ على وحدتنا ولنتوجه للحوار والاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانقاذ البلد".