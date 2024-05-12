عن معبر رفح.. مصدر رفيع المستوى ينفي ما تداوله الإعلام الإسرائيلي بشأن التنسيق مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى مصدر رفيع المستوى، صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.

وجدد المصدر، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، تأكيده على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى إن مصر وجهت تحذرا لإسرائيل بشأن معبر رفح.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح.

وأضاف المصدر أن مصر حمّلت إسرائيل المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.