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افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه نتيجة تقلص تغطية نفقات سحب الجور الصحية من 90 بالمئة الى 40 بالمئة في مخيمات النازحين السوريين عرسال، فاضت مياه الصرف الصحي من الجور الصحية على بعض الخيم، مما ادى الى تلوث المياه والاطعمة مسبباً امراض جرثومية معدية منها الجرب والصفيرة والجدري وامراض صدرية وتخوف من انتشار مرض الكولارا.
وارفد بان "النازحين السورييين واهالي عرسال تخوفوا من هذا الوباء الذي يهدد النازح والمواطن العرسالي، مطالبين التدخل الفور ومعالجة هذه الجور باسرع وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انتشار الجرب والصفيرة والجدري وامراض صدرية في مخيم النازحين السوريين في عرسال بسبب تقلص المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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