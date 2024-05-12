حدث في 8 ساعات| السيسي يتابع تطورات الأوضاع بغزة.. وافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عددا من الشخصيات العامة والسياسية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: مشاركة سلطان البهرة في تطوير مسجد السيدة زينب مقدره ولها دلالة كبيرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لجلالة سلطان البهرة للمشاركة في تطوير مساجد آل البيت في مصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مسجد السيدة زينب بالقاهرة، إن مشاركة جلالة السلطان ومساهمته مقدره ولها دلالة كبيرة، إذ أنها تدل على حب أل البيت.

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حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار ورياح واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين 13 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إنه يسود حالة الطقس غدًا، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

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الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة وتوجيه لمنع التصعيد

أفاد مصدر رفيع المستوى، أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة.

وأكد المصدر، أن الرئيس المصري يوجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد.

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19 صورة من افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد، منها مساجد الصحابة وآل البيت.

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حماية ربانية.. . شراقي يكشف "مفاجأة سارّة" بشأن سد النهضة وحصة مصر من النيل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بحيرة فيكتوريا والتي يتدفق منها نهر النيل، حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها، وأراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته ورعايته، وأن يرد كيد إثيوبيا ومناصريها إلى نحرهم.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، أن النظام المطري في منابع النيل فيه إعجاز كبير، وكل شهور السنة بها أمطار في المنطقة الإستوائية والتي تمد النيل بـ15 % من المياه، ولديها موسمين للأمطار ينتهوا في شهر مايو الحالي.

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خلال 3 أيام.. وزير الإسكان: 15.8 ألف حجز مبدئي للوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة بـ"بيت الوطن"

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، خلال 3 أيام، بلغ 15.8 ألف حجز مبدئى.

وبلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، 1900 ألف حجز مبدئى، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي، يوم الأربعاء المقبل 15 مايو 2024.

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فيديو جوي و15 صورة من أعمال تشغيل مترو جامعة القاهرة قبل افتتاحه الأربعاء المقبل

تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال التشغيل التجريبي للجزء الأخير من المرحلة الثالثة والأخيرة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك قبل التشغيل الرسمي لهذه المحطات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 15 مايو 2024.

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق، مقطع فيديو من داخل محطة جامعة القاهرة حيث تجرى تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث "3C" بدون ركاب.

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مدبولي: تخطينا مشكلات سعر الصرف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري؛ فقد تمكن منذ مارس الماضي العمل بسعر صرف مرن وتخطي هذه المشكلة خاصة بالنسبة للاحتياجات في السوق المحلية.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية": تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا داخل السوق المحلي وكذلك الشركاء الدوليين، ورفعنا مستوى الاحتياطي الأجنبي، ورفع الأصول في البنوك.

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