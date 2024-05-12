قوى الامن: توقيف مشتبه فيها باستدراج قصّر لصالح عصابة التيكتورز وتوجيه مراسلات الى دول يتواجد فيها مشتبه فيهم عبر الانتربول

اعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "إلحاقًا لبلاغينا الصادرين بتاريخَي 1و5-05-2024، حول توقيف أفراد عصابة منظّمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرّض لقاصرين باعتداءات جنسيّة وغيرها من أعمال شائنة ومخلّة بالآداب، وتعميم صورة مشتبه فيه رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين. ونتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشرطة القضائية باستماع إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه فيهم، أما القصّر منهم جرى بحضور مندوبي حماية الاحداث. وبانتهاء التحقيق تم توقيف10 أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وذكر البيان بانه "بتاريخ 11-5-2024، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبه فيها باستدراج قاصرين بواسطة حساب "Tiktok" لصالح أفراد في العصابة. والتحقيق مستمرّ بإشراف القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المشتبه فيهم".

كذلك، وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في لبنان، مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يتواجد فيها المشتبه فيهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم، وفقا للأصول المتبعة في منظمة الانتربول.

وفي هذا الإطار، دعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى "عدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش او الاعتداء الجنسي وبخاصة على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين".