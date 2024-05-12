افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان الطيران الحربي الاسرائلي يغير على أطراف مزرعة حلتا وكفرحمام خراج الهبارية في القطاع الشرقي، كما اغار مستهدفا أطراف مزرعة الخريبة خراج راشيا الفخار، وقد اشتعلت النيران في احراج الصنوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائلي يغير على أطراف مزرعة حلتا وكفرحمام وأطراف مزرعة الخريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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