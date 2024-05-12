أبوالغيط: قمة البحرين تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابوالغيط أن "قمة البحرين" تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه،حيث تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، وفي مقدمتهااستمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، بجانب تأزم الوضع الإنساني والسياسي في عدد من دول المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، اليوم الأحد، للأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة زيارته للمنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، والاجتماعات التحضيرية للقمة ، بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية .

وأشاد " ابوالغيط " الأمين العام ، بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، من حرص واهتمام في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد على أن "قمة البحرين" تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، ومُعرباً عن ثقته في قدرة مملكة البحرين على استضافة أعمالالقمة، والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي.

وثمن الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية العربية، والتي تعد رافدا مهما للعمل العربي المشترك.

من جانبه.. أعرب رئيس مجلس النواب البحرينى عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية في تعزيز دعم العمل العربي المشترك، ومثمنا جهود اللجنة العامة للإعداد لـ"قمة البحرين"، والتعاون البارز مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية بمملكة البحرين.

وأكد حرص مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، لنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي تستضيفها مملكة البحرين للمرة الأولى، في ظل الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات ومستجدات، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

واشار إلى الدعم البرلماني العربي لما ستسفر عنه "قمة البحرين" من قرارات وتوصيات، وما سيتضمنه البيان الختامي من روئ ومبادرات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي والتنموي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين" سوف تعقد في المنامة يوم الخميس المقبل الموافق 16 مايو الحالي .