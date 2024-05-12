بلينكن: واشنطن تشارك إسرائيل أهدافها في تجريد حماس من السلاح

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن "واشنطن تشارك إسرائيل أهدافها في تجريد حركة حماس من السلاح ومنع عودتها للسلطة، ولكن هناك طرقًا أفضل لتحقيق ذلك.

وأضاف، أن واشنطن "لا تحاول أن تجنب إسرائيل المحاسبة على أفعالها"، مشيرًا إلى أن هناك بيئة عسكرية معقدة بشكل كبير.

وأكد "بلينكن"، في تصريحات صحفية، صعوبة الوصول لتقييم نهائي في خضم الحرب، وأن لدى إسرائيل الرغبة والقدرة لإجراء تحقيقات بنفسها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعرب عن شعور بلاده بالقلق العميق من عملية عسكرية كبرى في رفح الفلسطينية والضرر الذي ستلحقه بالمدنيين، قائلًا: "لا ولن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية دون خطة ذات مصداقية لإبعاد المدنيين عن الأذى، فيجب أن تكون هناك خطة موثوقة بشأن المدنيين في غزة".

وأضاف: "من الصعب التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن الحوادث الفردية في غزة في خضم الحرب"، متابعًا: "تقريرنا خلص إلى أن إسرائيل تصرفت أحيانًا بطريقة لا تتسق مع القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".

إصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن اللواء يوغاف بار ششت نائب مراقب المنظومة الأمنية أصيب خلال اشتباكات مع المقاومة في غزة أول أمس الجمعة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 5 دفعات صاروخية أطلقت اليوم من قطاع غزة نحو غلاف القطاع

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قبل قليل عن خوض مقاتليها "اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأشار المراسل إلى سقوط 19 شهيدا وتسجيل عشرات الإصابات جراء استهداف الجيش الاسرائيلي المتواصل لمخيم جباليا.

وأيضا 12 شهيدا وصلت جثامينهم إلى مستشفى كمال عدوان وبلاغات عن عشرات المفقودين في بيت لاهيا شمال القطاع.

ولفت المراسل إلى أنه في هذه اللحظات تنشب اشتباكات ضارية يتخللها انفجارات في محيط مسجد البنا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الفيضانات في مقاطعة "بجلان" شمال شرق أفغانستان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر الأمين العام في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن تضامنه مع شعب أفغانستان، مقدما تعازيه لأسر الضحايا، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها في أفغانستان يقومون بالتنسيق مع السلطات لتقييم الاحتياجات بسرعة وتقديم المساعدة الطارئة..

قلق إسرائيلي بعد رفض مصر وقطر عرض لإدارة مشتركة لقطاع غزة

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر وقطر رفضتا عرضا إسرائيليا لإدارة مشتركة مع تل أبيب لقطاع غزة.

وأضافت القناة أن القاهرة والدوحة أبلغتا الولايات المتحدة بأنهما تعارضان استمرار إسرائيل في حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأي شكل من الأشكال.

وأشارت القناة إلى رفض الإمارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد احتمال أن تكون إسرائيل جزءا من آلية إدارة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب.

وهاجم بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اقتراحه أن الدول العربية المعتدلة ستدير غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأدان تصريحات نتنياهو حول دعوة الإمارات للمشاركة في الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وأكدت الإمارات أن نتنياهو يفتقر إلى أي أهلية قانونية لاتخاذ مثل هذه الخطوة، كما أن أبو ظبي ترفض الانجرار وراء أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة..