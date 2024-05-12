"المدخنة ولعت".. اندلاع حريق في مطعم أثناء تفكيكه بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة الجديدمن إخماد حريق نشب في مطعم أثناء تفكيكه بمنطقة التجمع الأول.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى مدخنة مطعم بمنطقة التجمع الأول.

مباشرة انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

بالفحص تبين نشوب حريق في مدخنة مطعم أثناء قيام عمال بتفكيكه، وتم محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات.

من جانبه يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.