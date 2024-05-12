نفى مكتب النائب نعمة افرام ومنسقية البوار في "مشروع وطن الانسان"، في بيان، ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاكترونية عن "تدخل المكتب والمنسقية لاخلاء سبيل موقوفين سوريين غير شرعيين يشغلون محلاً لبيع الخضار في البوار"، وأكدا ان "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وقد تمكّنت المنسقيّة من تحديد مصادره الالكترونية المموّهة ومن وراء تسريبه ونشره بمحاولة مفضوحة لتشويه السمعة والتشهير، وهو فعل اجرامي سيتم التعامل معه وفق المقتضى القانوني أمام المراجع القضائية المختصة كما الكشف عن الأسماء المتورطة وخلفياتها وانزال اقصى العقوبات بحقها".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب النائب افرام ومنسقية البوار في "مشروع وطن الانسان" ينفيان تدخلهما لإخلاء سبيل موقوفين سوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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