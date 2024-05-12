وصول ممثلي غينيا بيساو إلى التحالف الإسلامي

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وصول ممثليّ غينيا بيساو العميد الركن سويبوا كامرا، والمقدم أنفلي جانتي، إلى مقر التحالف الإسلامي.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ أن وصول ممثلي غينيا بيساو إلى مقر التحالف الإسلامي وعملهم جنباً إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة حكومة غينيا بيساو، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهام عملهم.

ونوه بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في محاربة الإرهاب.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.