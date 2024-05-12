51 طفلا قتيلا في فيضانات شمال أفغانستان

قدرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في أفغانستان أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان الشمالية، التي تحملت العبء الأكبر من الفيضانات.

ومن بين ما لا يقل عن 240 قتيلًا، هناك 51 طفلًا، وفقًا لليونيسف، وهي واحدة من عدة منظمات إغاثة دولية ترسل فرق إغاثة وأدوية وبطانيات وإمدادات أخرى. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت 7 أطنان من الأدوية ومستلزمات الطوارئ.

تبعات الفيضانات

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن نحو 600 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يعيشون في المناطق الخمس في بغلان التي تضررت بشدة من الفيضانات. وقالت المجموعة إنها أرسلت «عيادة على عجلات» مع فرق متنقلة للصحة وحماية الطفل لدعم الأطفال وأسرهم.

وقال أرشد مالك، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة: «لقد جرفت الأرواح وسبل العيش». «لقد مزقت الفيضانات القرى، وجرفت المنازل وقتلت الماشية. لقد فقد الأطفال كل شيء».

فالأسر التي لا تزال تعاني من الآثار الاقتصادية لثلاث سنوات من الجفاف بحاجة ماسة إلى المساعدة.

وقال إن أفغانستان هي الدولة الأقل استعدادًا للتعامل مع أنماط تغير المناخ، مثل الأمطار الموسمية الغزيرة، وتحتاج إلى المساعدة من المجتمع الدولي.

ولقي ما لا يقل عن 70 شخصًا حتفهم في أبريل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في البلاد، والتي دمرت أيضًا حوالي 2000 منزل وثلاثة مساجد وأربع مدارس.