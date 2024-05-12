زيلينسكي: قتال عنيف يدور في المنطقة المحاذية لخاركوف

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي يوم الأحد إن معارك عنيفة تدور في أنحاء محاذية لمنطقة خاركوف.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "المعارك الدفاعية تتواصل والقتال عنيف في قسم كبير من حدودنا"، وأشار إلى أن "الهجمات في منطقة خاركوف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

وأعلن زيلينسكي الجمعة الماضي عن هجوم روسي على منطقة خاركوف، وعن عمليات إجلاء.

وفي وقت سابق، وصف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الوضع في منطقة خاركوف بأنه صعب.

كما أعلن عن "معارك ساخنة" في اتجاهات كوبيانسكي وبوكروفسكي وسيفرسكي وليمانسكي.

روسيا تحث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إدانة هجوم أوكراني على بيلجورود

دعت موسكو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إدانة الهجوم الأوكراني الأخير على بيلجورود.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن ذلك جاء في تعليق صادر عن البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي قال إن كييف استخدمت الأسلحة التي زودها بها الناتو في الهجوم.

وقالت البعثة ، في منشور عبر تلجرام اليوم الأحد ، "إننا نحث قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي المقام الأول الرئاسة الحالية لمالطا، على الإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي ، وإنه من غير المقبول أن نتجاهل بشكل متباه الضحايا المدنيين بين الروس ، سواء كان ذلك في بيلجورود أو دونباس أو في أي مكان آخر".

وأضاف "ينبغي أن لا تكون هناك معايير مزدوجة أو مرشحات سياسية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالإنتهاكات الوحشية الواضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل نظام كييف".

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في حوالي الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت موسكو (8:40 صباحًا بتوقيت جرينتش) ، اليوم الأحد، قصفت أوكرانيا مناطق سكنية في بيلجورود باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية توشكا-يو ، وأيضا راجمات الصواريخ أولخا و أر إم -70 فامبير".