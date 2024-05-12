الدفاع التايوانية تعلن رصد 11 طائرة عسكرية و8 سفن صينية حول تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، عن رصد 11 طائرة عسكرية صينية و8 سفن تابعة للبحرية الصينية وهي تقوم بدوريات وعمليات حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في تدوينة نشرتها على منصة "إكس"، اليوم /الأحد/ - أن 8 طائرات من هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط بمضيق تايوان ودخلت النطاق الجوى بجنوب غرب تايوان، مؤكدة أن القوات المسلحة التايوانية تقوم بمراقبة الموقف عن كثب، حيث تم نشر طائرات وسفن أنظمة صاروخية تايوانية للرد على أى أنشطة.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان هناك تزايد للتواجد الصيني في المنطقة أمس /السبت/، حيث تم رصد 15 طائرة عسكرية صينية، بالاضافة إلى 6 سفن تابعة للبحرية الصينية تقوم بعمليات حول تايوان، لافتة إلى أن القوات التايوانية قامت بمراقبة الموقف أيضا، وأخذت وضع الاستعداد للرد بما يتناسب مع الموقف.

رئيس اللجنة العسكرية للناتو يدعو بلجيكا إلى الالتزام طويل الأمد بتطوير الدفاع

دعا رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأدميرال روب باور بلجيكا إلى تبني التزام سياسي واسع النطاق وطويل الأمد باستثمارات كبيرة في الدفاع، واتباع نهج دفاعي يشمل المجتمع بأكمله، إذ إن "مسئولية الحرية لا تقع على عاتق أولئك الذين يرتدون الزي العسكري وحدهم".

ونقل بيان أصدره الناتو عن الأدميرال باور قوله -أثناء زيارة رسمية إلى بلجيكا- إنه "مهما كانت تطورات العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، فإن روسيا ستظل تشكل تهديدًا مزمنًا للحلف، لذلك من الأهمية العمل على تكثيف الردع والدفاع الجماعي لدى الحلف، وأن يفي الحلفاء بكل وعد يقطعونه على أنفسهم".

كان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ووزيرة الخارجية حجة لحبيب، ووزيرة الدفاع لوديفين ديدوندير، ورئيس أركان الدفاع الأميرال ميشيل هوفمان في استقبال رئيس اللجنة العسكرية للناتو، كما استضاف الأدميرال روب باور ممثلي اللجنة الدائمة للدفاع بمجلس النواب البلجيكي.

وأجرى الأدميرال باور زيارة لقاعدة فلورين الجوية، حيث تنشئ بلجيكا أحدث بنية تحتية للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" وطائرة "إم كيو-9بي سكاي جارديان"، وهذا جزء أساسي من تحديث القوات المسلحة البلجيكية.

وركزت مناقشات الأدميرال باور مع رئيس الوزراء دي كرو والوزيرين ديدوندر ولحبيب على البيئة الأمنية العالمية المتغيرة، ومساهمات بلجيكا في الدفاع الجماعي.

يُشار إلى أن بلجيكا تقدم مساهمات إلى مجموعة قوات "تعزيز الوجود الأمامي" (إي إف بي) -بقيادة ألمانيا- في ليتوانيا ومجموعة القتال

"تعزيز الوجود الأمامي" (إي إف بي) -بقيادة فرنسا- في رومانيا، وتحافظ الطائرات البلجيكية بانتظام على سماء منطقة البلطيق آمنة من خلال مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما تلعب بلجيكا دورًا رئيسيًا كدولة مضيفة لمقر الناتو في بروكسل والمقر الأعلى لقوى الحلفاء في أوروبا في مدينة مونس.