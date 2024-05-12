كنيسة سيدة المعونات في بعلبك قررت إقفال باب وساحة الدير إبتداء من الليلة تلافيا لما لا تحمد عقباه

افاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بانه "تلافيا لما لا تحمد عقباه وسعيا إلى درء خطر داهم يطال كنيسة سيدة المعونات في بعلبك وحفاظا على العيش المشترك في المدينة، قررت رئاسة الدير إقفال باب وساحة الدير بحجارة الخفان إبتداء من الليلة، والسبب يعود الى ان شخصا يقوم باعمال مخلة بالامن ومنع والابتزاز لاصحاب السيارات الداخلة ساحة الدير".

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