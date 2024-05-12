شكرا لقرائتكم خبر صاروخ فلسطيني يصيب عسقلان الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس، أن صاروخا تم إطلاقه من قطاع غزة، أصاب مبنى سكنيا، في مدينة «عسقلان» الساحلية الإسرائيلية.

وأضافت التقارير أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، في الهجوم، الذي وقع على المدينة، التي تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات، شمال غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من رفح في جنوب قطاع غزة على بلدة كرم أبو سالم، وقال «إن منظومة القبة الحديدية اعترضت واحدا من هذه الصواريخ، بينما سقطت الثلاثة الأخرى في مناطق مفتوحة»، مضيفا أنه لم تقع إصابات.