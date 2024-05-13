مصاب واحد ولا ضحايا.. تفاصيل انهيار عقار كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

نقل الخليج 365 في بث مباشر من الإسكندرية تفاصيل حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة كرموز غرب الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة واحدة فيما أنقذ الأهالي اثنين من السكان دون إصابات ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحادث لم يسفر عن وفيات، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية مصابا واحدا جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن الأهالي من إنقاذ اثنين آخرين من تحت الأنقاض دون أي يصابوا بأي أذى.

وأضافت رئيس الحي في تصريح صحفي لمصراوي أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.