4 سيدات يطلقن الرصاص على عائلة شمالي قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أطلقت 4 سيدات أعيرة نارية على عائلة، اليوم الأحد، خلال حرث أرضهن داخل أحد نجوع مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وانتقلت قوة أمنية على إلى مكان الحادث للتحقيق.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بأن مجموعة سيدات أطلقن أعيرة نارية على آخرين في أحد نجوع مركز شرطة شنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أنه السيدات أطلقن على آخرين الأعيرة النارية خلال حرث أرضهن على إثر خلافات على قطعة الأرض، حيث أتلفن جرارات الحرث.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.