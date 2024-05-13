أردوغان: أميركا وأوروبا لا تفعلان ما يكفي للضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة بغزة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة، بعد قبول حركة حماس الفلسطينية اقتراح هدنة.

واوضح أردوغان أمام علماء مسلمين في إسطنبول، إن حماس قبلت اقتراح قطر ومصر بوقف إطلاق النار في "خطوة على الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار"، لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا تريد أن تنتهي الحرب. وأضاف "رد حكومة نتانياهو كان مهاجمة الأبرياء في رفح. لقد أصبح واضحا من يقف مع السلام والحوار ومن يريد استمرار الاشتباكات وإراقة المزيد من الدماء".

وأردف "وهل رأى نتانياهو أي رد فعل جدي على سلوكه الفاسد؟ لا. لم تظهر أوروبا ولا أمريكا رد فعل من شأنه أن يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار".

ودعا أردوغان الدول التي لا تعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة إلى القيام بذلك بعد التصويت، لكنه انتقد واشنطن وغيرها من الدول التي صوتت ضد الإجراء. وقال "لقد رأينا أن الدول التي تلقي علينا دروسا في حقوق الإنسان والحريات في كل فرصة تدعم علنا أولئك الذين ذبحوا 35 ألفا من سكان غزة". وأضاف "رأينا أن من قالوا إن حق التظاهر مقدس حتى الأمس، لا يبدون تسامحا مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين".