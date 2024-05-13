شكرا لقرائتكم خبر استغاثة إنسانية لإنقاذ 11 يمنيا من مقصلة الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من محاولة جماعة الحوثي إعدام 11 شخصا من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع أمريكا وإسرائيل.

وأشارت الشبكة إلى أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، في تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين والصحفيين والناشطين، وحتى النساء.

وأوضحت أن الجماعة أصدرت أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق معارضيها السياسيين ومدنيين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي إعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021، معتبرة جريمة إعدام أبناء تهامة واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.

وكشف بيان صادر عن «الحراك التهامي»، أن اتهامات جماعة الحوثي لعدد من أبناء تهامة كيدية ومزيفة، وتهدف إلى التخلص منهم، استنادا إلى سطوتها وقوتها الغاشمة ونواياها العدوانية والتطهير العرقي ولممارسة المزيد من الظلم والاضطهاد بحق أبناء تهامة.

ونشرت قناة «المسيرة»، الناطقة باسم جماعة الحوثي، ما قالت إنها اعترافات جواسيس من أبناء تهامة يعملون لصالح كيان استخباراتي يدعى «قوة 400» تابع للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

وشاركت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين ما نشرته «المسيرة»، من دون أن تحدد أي منهما عدد المتهمين، إلا أن الصور واللقطات التي بثتها قناة «المسيرة» وأخرى شاركتها الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت 18 شخصا على الأقل.

وبحسب «الاعترافات» التي بثتها «المسيرة» للمتهمين، فقد طلب من الموقوفين معلومات عن الصواريخ والطائرات المسيرة والدبابات والقوات البحرية والزوارق والمواقع التابعة للجماعة، ورصد تعزيزات قوات الحوثيين، وإنزال برنامج خرائط على الهاتف وتحديد مواقع القوات التابعة للحوثيين.

كما تضمنت «الاعترافات» المزعومة، الطلب من المتهمين رصد الأماكن والمواقع التي تنطلق منها الصواريخ باتجاه البوارج الأمريكية والإسرائيلية، ورصد التجهيزات في مديرية الدريهمي كالقناصين والدبابات، إضافة إلى إحراق معدات قوات الحوثيين.

على صعيد آخر قتل وأصيب 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي أمس الأول، في كمين نصبه مسلحون قبليون في مديرية ماوية، شرق محافظة تعز.

وقال مسؤول حكومي إن حملة عسكرية وأمنية لميليشيات الحوثي استهدفت بلدة «الترس» في معبر الشرمان في مدينة ماوية شرق تعز، بزعم مطاردة «خلايا نائمة»، وعمدت لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، وملاحقتهم بغرض اختطافهم.

مشاهدات يمنية: