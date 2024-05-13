تونس تعتقل 3 إعلاميين بتهم الإساءة للوطن

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وقررت السلطات القضائية في تونس إيقاف صحفي ومذيع برامج بعد التحقيق معهما لعدة ساعات، بسبب تدوينات وفق ما ذكره محاميهما أمس.
وأوقفت قوات الأمن الصحفي مراد الزغيدي، ومذيع البرامج برهان بسيس وهما يعملان في برنامج حواري بإذاعة خاصة، ويعدان من الشخصيات المعروفة في قطاع الإعلام، بعد ساعات من اعتقال إعلامية ومحامية.
وحسب المحامي غازي مرابط ، قررت النيابة العامة الإبقاء عليهما قيد الإيقاف بعد التحقيق معهما أمام فرقة مكافحة الإجرام، في مضمون تدوينات منسوبة إليهما.
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