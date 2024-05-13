شكرا لقرائتكم خبر تونس تعتقل 3 إعلاميين بتهم الإساءة للوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الأمن التونسية 3 من أشهر الإعلاميين بسبب الإساءة للوطن والانتقادات المسيئة لمسيرة التصحيح التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد على مدار السنوات الماضية.

وقررت السلطات القضائية في تونس إيقاف صحفي ومذيع برامج بعد التحقيق معهما لعدة ساعات، بسبب تدوينات وفق ما ذكره محاميهما أمس.

وأوقفت قوات الأمن الصحفي مراد الزغيدي، ومذيع البرامج برهان بسيس وهما يعملان في برنامج حواري بإذاعة خاصة، ويعدان من الشخصيات المعروفة في قطاع الإعلام، بعد ساعات من اعتقال إعلامية ومحامية.

وحسب المحامي غازي مرابط ، قررت النيابة العامة الإبقاء عليهما قيد الإيقاف بعد التحقيق معهما أمام فرقة مكافحة الإجرام، في مضمون تدوينات منسوبة إليهما.