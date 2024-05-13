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انقطاع خدمات «الإنترنت» جنوبي غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، أمس، انقطاع خدمات «الإنترنت» الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة.
وقالت الشركة في بيان على منصة «إكس»: «نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات (الإنترنت) الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر».
وأضافت: «طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن».
ومنذ بداية الحرب على القطاع قبل أكثر من 7 أشهر، انقطعت خدمات الاتصالات و«الإنترنت» مرات عدة عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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