انقطاع خدمات «الإنترنت» جنوبي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، أمس، انقطاع خدمات «الإنترنت» الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان على منصة «إكس»: «نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات (الإنترنت) الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر».

وأضافت: «طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن».

ومنذ بداية الحرب على القطاع قبل أكثر من 7 أشهر، انقطعت خدمات الاتصالات و«الإنترنت» مرات عدة عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.