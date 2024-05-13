اختيار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية لـ 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأحد، وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود رئيس الاتحاد، وأيمن بدرة الأمين العام للاتحاد، في حضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، حيث تسلم المحافظ علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024 الذي فازت به الأقصر واعتمدته جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه الاخير مارس الماضي.

أعرب المستشار مصطفى ألهم عن سعادته بهذا التكريم الذي حظيت به الأقصر عاصمة مصر القديمة، موجهًا الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والاتحاد العربي للثقافة الرياضة، مشيدًا بفكرة تنظيم جائرة سنوية لاختيار مدينة عربية لتكون عاصمة للثقافة الرياضية العربية بهدف دعم المدن التي تولى اهتمامًا خاصًا بالرياضة والثقافة وتعمل من خلالهما لدعم مسيرة الوطن في التنمية المستدامة، وهو الدور الذي تقوم به الأقصر منذ نشأتها قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، وجدران المعابد خير شاهد على ذلك.

رحب المحافظ بالوفود العربية المنتظر مشاركتها في فعاليات أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية معبرًا عن سعادة الأقصر باستقبال شباب العرب ليتعرفوا على تاريخها وحضارتها وأثارها، وليتعرفوا على أشقائهم شباب مصر ليتبادلوا الأفكار الإبداعية التي تشكل وجدانهم وتحفظ هويتهم العربية الأصيلة.

حضر اللقاء صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، الكابتن أسامة عبد الراضي المدير الفني لقطاع جنوب الصعيد لكرة القدم، والكابتن عادل فخري المدير التنفيذي لفرع كرة القدم بالأقصر.