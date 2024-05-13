بالصور.. نائب القاهرة للمنطقة الجنوبية تكشف تفاصيل تطوير مسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

شهدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودا غير مسبوقة لتطويرورفع كفاءة محيط مسجد السيدة زينب رضى الله عنها لافتتاحه وذلك في سباق مع الزمن وتجاوزلكل الصعوبات للانتهاء منه في وقت قياسي بكفاءة عالية طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية لم تدخر جهدًا في مشروع تطويرمسار مزارات آل البيت، وعلى رأسها تطويرمحيط ميدان السيدة زينب بنطاق حي السيدة من خلال العمل على محاكاة عصرالقاهرة الاسلامية بتفاصيلها واستحضارالصورة الذهنية لجميع عناصرها،تماشياً مع الطابع التاريخي الأثري لهذا المكان وحفاظا على الهوية البصرية للمشروع باعتباره نقلة حضارية ينتظرها مرتادو الأولياء ومحبي آل البيت.

وأضافت ان خروج الاعمال للنورجاء من خلال العمل المتواصل والجولات التفقدية والميدانية والتنسيق المستمرمع الاجهزة المعنية والتنفيذية وفرق العمل ومهندسي متابعة المشروعات القومية والدعم الفني والاجهزة المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية لانجازهذا التطويرفي اطار متكامل للحفاظ على تصاميم وجمال وروعة العمارة الاسلامية الممتدة، قناعة بمدى اهمية احياء المناطق التاريخية والاثرية بمحافظة القاهرة وابرازقيمتها لما لها تأثير ايجابى على جذب السياحة الداخلية والخارجية.

كما أوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأعمال تضمنت متابعة شاملة لكل تفاصيل المشروع ومنها ترميم أسفلت وتخطيط ميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والسد والشوارع المحيطة ورفع كفاءة الانارة وترميم الانترلوك والارصفة ودهان البلدورات وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر.

وأضافت أنه تم تطوير ودهان الأسواربنطاق الشارع ورفع كفاءة وتشجيرالميادين والجزرالوسطى ومنها تطويرحديقة ميدان السيدة زينب وأمام مدرسة الخديوية وحديقة قنديل ام هاشم مع مع وضع الفازات الديكورية لتكتمل الحديقة وتصبح متنفسا لقاطنى المنطقة ورواد مزارات أل البيت.

وتم انشاء حديقة قنديل أم هاشم بشارع بورسعيد والتي تقع على مساحة4آلاف م2،وتضم8برجولات و30مقعد خشبي ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وتم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطرازالإسلامي بعدد48عمودا كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان بلون موحد.

واعربت المهندسة جيهان عبدالمنعم، عن فخرها بإنجاز الاعمال التي تمت بنطاق ميدان السيدة زينب وخالص تقديرها لكل الاجهزة التنفيذية وفرق العمل التي شاركت في هذا الانجازلدعم المشروعات القومية طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الشأن.