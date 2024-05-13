تشديد عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التصدي لمحاولات الغش الإلكتروني وتصوير أسئلة وأجوبة امتحانات الشهادة الإعدادية ونشرها على صفحات الغش.

ووفقا للوزارة، فإنه تم التشديد على تطبيق القانون وحرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش.

وأعلنت المديريات التعليمية، حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمستندات المطلوب تقديمها للإدارات التعليمية لإثبات الحالات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

وبحسب المديريات، فإنه بالنسبة لـ"مراقب أول - مراقب - ملاحظ - معاون" يتم تقديم الاعتذارات عن طريق الإدارة يتم قبول الاعتذار في حاله قبول الشروط وتوفير البديل.

أما بالنسبة لرؤساء اللجان المنتديين من تتوافر لديه وجود عذر طبقا للشروط على الإدارة أن تقوم بتوفير البديل بنفس الوظيفة إلى لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية بعد ملئ طلب الاعتذار.

وحددت أبرز حالات قبول اعتذارات المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى:

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للام مع شهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل زوج بمنطقة نائية يتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية انه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوج.

- سفر الزوج للخارج يتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا و الأزواج أصحاب الامراض السرطانية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في النصف الثاني من مايو الجاري وتستمر حتى 23 مايو المقبل.