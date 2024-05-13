وزير التعليم: فنلندا طلبت 500 طالب من المدارس الفنية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشراكة مع القطاع الخاص نجحت التعليم الفني لأن الطالب يدرس في المصنع بالجزء العملي من الدراسة، بجانب الجزء النظري في المدرسة، وبالتالي جودة التعليم زادت والإنتاج ارتفع.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مناقشته رسالة الباحث أحمد محمد أحمد، بعنوان "التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية في ضوء خبرات بعض الدول"، أن دولة فنلندا طلبت 500 طالبا من خريجي المدارس الفنية للعمل بها.

وأشار إلى أن الوزارة تخرج فني محترف أو لديه مهارة وهذا الطالب أو الفني حينما يتخرج ويعمل خارج مصر يدر دخلا وعملة صعبة للبلد، ومن ثم لابد أن يحصل التعليم الفني على شكل أكبر لدى المجتمع، وهناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتطوير التعليم الفنى.

وتابع: تطوير منهج المرحلة الإعدادية يساوي بين المهارات العقلية والمعرفية للطالب، ومنهج الإعدادية سيكون قائم على جودة الحياة العملية ويكشف مهارات الطلاب وميولهم منذ المرحلة الإعدادية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ناقش رسالة الباحث "أحمد محمد أحمد"، بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجيا التطبيقية، فى ضوء خبرات بعض الدول.