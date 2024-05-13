سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: واشنطن تعمل جاهدة لإعفاء كييف من جرائمها

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم الاثنين إن عدم الرد من جانب الولايات المتحدة على الضربات الأوكرانية الوحشية على الأحياء السكنية في روسيا يُظهر استعدادهم لبذل كل ما هو ممكن لإعفاء كييف من المسؤولية عن جرائمها.

ونقل المكتب الصحفي للسفارة الروسية عن أنتونوف تصريحاته بشأن الموقف الأمريكي بشأن الهجوم الأوكراني يوم أمس 12 مايو على مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا، التي قال فيها: "إن رد فعل المسؤولين الأمريكيين على الضربات القاتلة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق السكنية، أو بالأحرى عدم وجود حتى تلميح من التعازي، أمر معبر للغاية".. بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف:"هذا يؤكد استعداد واشنطن لبذل كل ما في وسعها لإعفاء عملاء كييف من المسؤولية عن فظائعهم".

ونقل المكتب الصحفي للسفارة الروسية عن أنتونوف قوله: "دعوني أؤكد أن الأطفال والنساء والمسنون يُقتلون بأسلحة غربية، وبعض الوعود التي قطعتها كييف بعدم استخدام الأسلحة التي تلقتها من أمريكا ضد أهداف في بلادنا لا تساوي فلساً واحداً".

وشبه السفير الروسي لدى الولايات المتحدة السياسة التي يتبعا الغرب ضد روسيا بـ"سياسة "النعامة" وقال:"إن السياسة التي ينتهجها الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، وترددهم في كبح شرود أتباع أوكرانيا لن يؤديا إلى أي خير، مشيرًا إلى أن التستر على الإرهابيين أمر وحشي وغير إنساني.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك سوى نتيجة واحدة، وهي أن القوات المسلحة الروسية بحاجة إلى زيادة العمليات القتالية، وإبعاد التهديد العسكري عن حدود الاتحاد الروسي، فلا توجد تسوية مقبولة عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي".