أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، "ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلاً".

واشارت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، الى ان "رجال الإنقاذ انتشلوا الجثة الرابعة عشرة من تحت أنقاض المبنى في بيلغورود".

وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الهجوم.

وبوقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن "الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو حلقة دموية أخرى في سلسلة جرائم نظام كييف".