الخارجية الاميركية: بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي معارضة عملية عسكرية برية كبيرة في رفح

افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "الوزير انتوني بلينكن أكد خلال اتصال بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، والهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس". مشيرة الى انهما "بحثا الوضع في غزة والجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن".

ولفتت الى ان "بلينكن أكد خلال اتصاله بوزير الدفاع الإسرائيلي معارضة عملية عسكرية برية كبيرة في رفح، مؤكدا الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بغزة". كم حثّ بلينكن غالانت على "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".