السلطات الكندية أجلت آلاف السكان في غرب البلاد حيث اندلعت مئات حرائق الغابات

اجلت السلطات الكندية آلاف السكان في غرب البلاد حيث اندلعت مئات حرائق الغابات، فيما يبدو موسم الحرائق الذي بدأ مبكرا صعبا بحسب السلطات الفدرالية.

واشار رئيس بلدية فورت نيلسون روب فريزر، لوكالة "فرانس برس"، الى ان "الحرائق تحيط بنا من كل مكان، من الغرب إلى الشمال الشرقي". وناشد السكان المئة أو نحو ذلك المتبقين مغادرة المدينة المهددة بحريق خرج عن السيطرة.

ولفت الى إن "الظروف الجوية المعتدلة ساعدت في إبطاء تقدم الحريق خلال الليل، لكن عودة الرياح بعد الظهر قد تجعل الوضع أسوأ"، موضحا اننا "في فترة جفاف من المستوى الخامس (الأعلى)، ما يجعل مكافحة حرائق الغابات صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء هذه الحرائق".

وتستعر حاليا النيران في ما يقرب من 2500 هكتار، وكان لا بد من إجلاء نحو 3500 شخص مساء الجمعة.

في مقاطعة ألبرتا المجاورة، يستعر 43 حريقا أحدها على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا من فورت ماكموري، ما أجبر السكان على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة.