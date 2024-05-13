السير الذاتية لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - مرسوم أميري صدر أمس الأحد بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء التشكيل الحكومي الجديد:

الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.. رئيس مجلس الوزراء:

الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

ولد عام 1952 ودرس في المدرسة الشرقية ثم الداخلية الامريكية في لبنان وسافر الى الولايات المتحدة والتحق بجامعة (الينوي) وتخصص في دراسة تمويل البنوك والاستثمارات وتخرج عام 1976. - عمل في المركز المالي الكويتي حتى عام 1978 ثم عمل حتى عام 1987 في البنك المركزي وكان آخر منصب شغله فيه هو مدير ادارة الرقابة المصرفية. - شغل رئاسة مجلس إدارة بنك برقان فى الفترة ما بين عامي 1987 و 1998. - في يوليو 1999 عين وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات. - في 14 فبراير 2001 عين وزيرا للمواصلات. - في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للمواصلات ووزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية. - في 15 يونيو 2005 عين وزيرا للمواصلات ووزيرا للصحة. - في 9 فبراير عام 2009 عين وزيرا للنفط. - في 29 مايو 2009 عين وزيرا للنفط ووزيرا للاعلام. - في 20 سبتمبر 2021 اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير.

الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.. نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية:

من مواليد عام 1959 وتخرج في الكلية العسكرية بالكويت وبعد تخرجه عمل ضابطا في الحرس الأميري في الجيش الكويتي وتدرج في عمله إلى أن تقاعد برتبة عقيد. - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة يناير 2024.

شريدة عبدالله سعد المعوشرجي.. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء:

من مواليد الكويت 1952. - حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الكويت 1974. - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980. - الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية والفنية في مجلس الأمة 1983 - 1993. - الأمين العام لمجلس الأمة 1993 - 2007. - وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 2007. - وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 2012. - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يناير 2024.

الدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي.. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط:

حاصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية في عام 1985 من جامعة ليهاي بولاية بنسلفانيا الأمريكية. - عضو الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت. - عمل مديرا لإدارة البترول والبتروكيماويات والمواد في معهد الكويت للأبحاث العلمية من 1988 إلى 1990. - عمل مديرا لإدارة البحوث في جامعة الكويت من 1991 إلى 1994. - عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت من 1998 إلى 2000. - شغل منصب الأمين العام المؤسس للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة من 2003 إلى 2010. - رئيس جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت من 2011 إلى 2018. - عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت من 1990 إلى 2013 حيث ترأس لجنة الاستراتيجيات وشارك في اللجان الفنية الأخرى. - له أبحاث مستفيضة تزيد عن 80 بحثا في الهندسة والمحاكاة والتحكم لتكرير النفط وتحليل مشتقاته واقتصاديات التكرير والبتروكيماويات والعمليات الكيميائية الأخرى وهي منشورة في مجلات علمية محكمة ووقائع مؤتمرات وكتب متخصصة. - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط يناير 2024.

عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري.. وزير الإعلام والثقافة:

حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت. - وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ديسمبر 2020 واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021. - في 16 أكتوبر 2022 أعيد تعيينه في نفس المنصب. - في أبريل 2023 أعيد تعيينه في نفس المنصب. - في يونيو 2023 صدر مرسوم بتعيينه وزيرا للاعلام ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. - في يناير 2024 صدر مرسوم بتعيينه وزيرا للاعلام والثقافة. - تقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016. - الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015. - مدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012. - مراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي في الرباط 2004-2007.

الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.. وزير الصحة:

حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الزمالة في طب الأطفال (البورد الكويتي) من معهد الكويت للاختصاصات الطبية. - دكتوراه في الطب (MD) من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها. - عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للصحة. - في أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه - في يونيو 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه. - في يناير 2024 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه. - عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الأهلي. - عمل مديرا لمركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية. - مدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.

الدكتور أنور علي عبدالله المضف.. وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:

حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها. - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد - الكويت منذ 27 أبريل 2014 وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في البحرين منذ 22 مارس 2023 وعضو مجلس المحافظين في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة. - كان عضوا في فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي. - وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يناير 2024.

الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني.. وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي:

حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب أليفري في تخصص نظم المعلومات. - عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت. - بدأ مسيرته المهنية في عام 1996 حيث عمل في قسم إدارة الأعمال بجامعة الكويت برتبة أستاذ مساعد وفي عام 2000 تم ترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك. - في عام 2005 تمت ترقيته ليصبح أستاذا دكتورا (بروفيسور) وهو ما زال يحتفظ به حتى الآن. - تولى منصب نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة من عام 2006 إلى عام 2008. - وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يناير 2024.

عبدالله علي عبدالله اليحيا.. وزير الخارجية:

من مواليد عام 1966 وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة ويسترن أوريغون ستيت بالولايات المتحدة عام 1988. - شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في أغسطس عام 2023. - التحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1995 وعمل كملحق دبلوماسي في بعثة دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1995. - شغل منصب أمين سر مجلس إدارة معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي حتى عام 2018 وعين في العام نفسه سفيرا لدولة الكويت لدى الأرجنتين كما عين سفيرا غير مقيم لدى بارغواي في 2019 وسفيرا محالا لدى الأورغواي الشرقية في العام نفسه. - وزير الخارجية يناير 2024.

الدكتورة نورة محمد خالد المشعان.. وزير الأشغال العامة ووزير البلدية:

من مواليد عام 1981. - حاصلة على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة (جونز هوبكنز) بالولايات المتحدة الأمريكية. - حاصلة على 2 ماجستير في الهندسة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية وجامعة الكويت. - حاصلة على بكالوريوس في الهندسة

- عضو هيئة تدريس (أستاذ مشارك) في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.

- مستشار هندسي بمؤسسة الموانئ الكويتية.

- رئيس لجنة الاستشارات والتدريب في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.

- عضو اللجنة العليا للمؤتمر الدولي لتحديات البنية التحتية المستدامة.

- نشر العديد من الاوراق العلمية المحكمة في المجالات المعتمدة والمشاركة في المؤتمرات الهندسية العالمية والمحلية والحصول على الجوائز التقديرية.

- عضو في الجمعيات التخصصية الدولية والمحلية.

- وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية يناير 2024

الدكتور محمد الوسمي.. وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

استاذ مشارك للقانون التجاري والبحري في كلية الحقوق جامعة الكويت.

- حاصل على دكتوراه في فلسفة القانون من جامعة برونيل بالمملكة المتحدة 2012.

- حاصل على ماجستير في قانون التجارة الدولية من جامعة لندن متروبوليتان بالمملكة المتحدة 2006.

- حاصل على بكالوريوس قانون من كلية الحقوق في جامعة الكويت 2001.

عمر العمر.. وزير التجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الاتصالات

- مواليد 1966.

- حاصل على بكالوريوس علوم الحاسوب من جامعة كاليفورنيا - ساكرامنتو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1994.

- شغل العديد من المناصب الإدارية في الهيئة العامة للاستثمار كمدقق داخلي ويغطي الشركات التابعة لهيئة الاستثمار والصناديق في الأسواق المحلية والدولية.

- رئيس تنفيذي لشركة زين الكويت من 2013 - 2015.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات منذ أغسطس 2022 حتى تاريخه.

الدكتور محمود بوشهري.. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير دولة لشؤون الإسكان

- حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد مع تخصص مساند في الإحصاء من جامعة نورث كارولينا (North Carolina State University) بالولايات المتحدة الأميركية في العام 2001.

- عمل مديرا لدائرة الطرق الكمية والنمذجة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) وبعدها مديرا لإدارة الدراسات وتنمية أسواق المال في هيئة أسواق المال.

- شغل العديد من المناصب الاستشارية في الدولة إضافة إلى ترؤسه العديد من المشاريع البحثية المتعلقة بالطاقة والمياه وأنظمة الدعم الاستهلاكي والإنتاجي وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية العامة وتنيمة أسواق المال.

- شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث أو عضو في اللجان التنظيمية العليا واللجان العلمية لهذه المؤتمرات كما كان باحثا زائرا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology) في العامين 2010 - 2011.

الدكتورة أمثال الحويلة.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزير دولة لشؤون الشباب

- دكتوراه في علم النفس المعرفي كلية الآداب جامعة القاهرة عام 2008.

- ماجستير علم النفس الإكلينيكي كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت 2001.

- ليسانس آداب كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت عام 1987.

- قسم علم النفس كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت.

- أستاذ مساعد (علم النفس المعرفي).

- الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الكويت.

