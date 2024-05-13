كيف استعدت "البحيرة للكهرباء" لتأمين افتتاح مشروع مستقبل مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بالشركة تزامنا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع مستقبل مصر الاستراتيجى الذي يعد واحدا من روافد التنمية الزراعية والصناعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عبد الشافي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الدفع بـ٢٢ ماكينة طوارئ، وديزل مختلف القدرات لتأمين الافتتاح الذي سيقام داخل خيمة كبيرة، سيتم تقسيمها على أجزاء مختلفة.

وأكد أن هناك فرق فنية من المهندسين والفنيين متواجدة لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها لمناطق الافتتاحات بالإضافة لتوفير ماكينة خاصة بالتلفزيون المصري.

وشدد على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الشركة منذ الأيام الماضية بالتنسيق مع القيادات لمتابعة الاستعدادات وضمان تأمين الإحتفالية بسهولة ويسر..