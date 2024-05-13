41 قتيلا و17 مفقودا نتيجة الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا

افاد مسؤول كبير في وكالة إدارة الكوارث المحلية لوكالة "فرانس برس"، عن أن "حصيلة الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا ارتفعت إلى 41 قتيلا و17 مفقودا".

واشار الى ان "الليلة الماضية، سجلنا 37 حالة وفاة... لكن منذ صباح اليوم، ارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 41" حالة وفاة"، مضيفا أن "رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين".

ووقعت المأساة في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

والحمم الباردة خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل البركاني.