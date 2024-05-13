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إعلام فلسطيني: استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة إثر غارة للاحتلال على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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