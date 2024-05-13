أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، "أنّنا مصمّمون على الانتصار المطلق وسنضرب بكلّ قوّتنا، ولن ندّخر جهدًا لإعادة الأسرى في قطاع غزة". وشدّد في تصريح، على أنّه "يجب القضاء على حركة "حماس" أوّلًا، قبل الحديث عن اليوم التّالي من الحرب"، مشيرًا إلى "أنّنا نواجه تحدّيات لم يواجهها أيّ جيش حديث، ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألّا نطلب ذلك من الأميركيّين أو غيرهم".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: مصممون على الانتصار ويجب القضاء على "حماس" قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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