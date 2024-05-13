"كتائب القسام": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال غزة

أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا نخوض اشتباكات ضارية مع قوّات العدو في محور التقدّم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة"، مشيرةً إلى "أنّنا استهدفنا ناقلة جند صهيونيّة شرق شارع جورج، في محور التوغّل شرقي مدينة رفح".
وكانت قد ذكرت أمس، "أنّنا نفّذنا عمليّةً مركّبةً قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفنا فيها دبّابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105". وبعد هروب جنود العدو المتواجدين في المكان إلى منزل مفخّخ أُعدّ مسبقًا، فجّرنا المنزل وأوقعنا القوّة بين قتيل وجريح. كما تمكّن مقاتلونا من استهداف قوّة صهيونيّة خاصّة تحصّنت في منزل قرب صالة مزايا شرق مخيّم جباليا بقذيفتي "TBG"، ما أدّى إلى وقوع أفراد القوّة ما بين قتيل وجريح".
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