الوطن القطرية: مواقف الدول الغربية المؤثرة شجعت إسرائيل على ما تقوم به في غزة

تطرقت صحيفة "الوطن" القطرية إلى "إرتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب المزيد من المجازر في حربها التي وصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، بأنها إبادة جماعية".

وأوضحت أنه "وسط هذه الأوضاع المؤلمة، تواصل قطر مساعيها من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بينما يشهد القطاع تصعيدا كبيرا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 100 غارة على مخيم وبلدة جباليا، كما استهدفت مناطق سكنية متفرقة، ومراكز إيواء نازحين، تبعتها حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من شمال القطاع باتجاه غربي مدينة غزة، ونحو 300 ألف شخص نزحوا الأسبوع الماضي من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين، حيث قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة".

ولفتت الى أنه "على الرغم من تأكيد المنظمات الأممية والكثير من دول العالم بأن ما يحدث هو حرب إبادة حقيقية، إلا أن الدول الغربية المؤثرة مازالت ترى أنه لا يوجد ما يمكن البناء عليه لتوصيف ما يجري بالإبادة، ومثل هذه المواقف شجعت إسرائيل على الدوام لمواصلة ما تقوم به من أعمال، وكأن أعداد الضحايا من الأطفال والنساء، وتفجير المستشفيات والمدارس ودور العبادة والطرقات وشبكات المياه والكهرباء، لا تكفي كلها، لوصف ما يحدث بأنه إبادة".