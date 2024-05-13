اعتصام لسائقي وأصحاب شاحنات على طريق بيروت- شتورا احتجاجًا على صعوبات تواجههم

نفّذ سائقو وأصحاب شاحنات في لبنان اعتصامًا على الطّريق الدّوليّة بيروت- شتورا عند نقطة فالوغا، ورفعوا صناديق الشّاحنات، احتجاجًا على دوام مرور الشّاحنات على طريق ضهر البيدر والصّعوبات الّتي تواجههم، وذلك في ظلّ انتشار للجيش اللّبناني والقوى الأمنيّة منعًا لقطع الطّريق.
وطالب عدد من السّائقين بإلغاء الدّوام على طريق ضهر البيدر- شتورة، منع طلب القسائم من سائقي الشّاحنات، منع مصادرة البضاعة من سائقي الشّاحنات أو تسليمها للبلديّات، وإلغاء دوام الشّاحنات ( 4- 7 مساءً) في جبل لبنان.
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