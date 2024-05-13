التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، الّتي أطلعته على التّحضيرات لانعقاد مؤتمر ​بروكسل​ الثّامن بشأن "دعم مستقبل ​سوريا​ والمنطقة". وقد أبلغ ميقاتي السّفيرة، أنّ الوفد اللّبناني إلى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي أبلغ سفيرة الاتحاد الأوروبي أن بو حبيب سيترأس الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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