الحاج حسن: لا علاقة لغزة برئاسة الجمهورية فإذا حصل الآن تفاهم وطني لبناني ينتخب الرئيس غداً

اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، انه "لا يوجد أي تطور جديد في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، والذي يعطل انتخاب الرئيس هو الانقسام السياسي الكبير في لبنان، وليس لدى أي فريق أغلبية 86 نائبا لتأمين النصاب لانتخاب الرئيس في الدورة الأولى أو الثانية، ولا علاقة لغزة برئاسة الجمهورية، فإذا حصل الآن تفاهم وطني لبناني ينتخب الرئيس غداً".

وأشار إلى "ملف النازحين السوريين وادراجه على جلسة مجلس النواب الأربعاء القادم، حيث يتم التشاور من قبل الجميع للوصول إلى رؤية وطنية في هذا الموضوع بعيدا عن العنصرية والتحريض، وبالاطار القانوني والسليم والصحيح باطار علاقة بين دولتين شقيقتين وجارين ولهما تاريخ مشترك ومستقبل واحد".