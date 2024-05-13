عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى وسط دعوات من جماعات مُتطرفة لاقتحام كبير غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين دخلوا على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

يُشار إلى أن جماعات استيطانية متطرفة تدعو إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى غدًا الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله، احتفالا بما يُسمى "يوم الاستقلال".

استشهاد 4 بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي بحي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية

واستهدف الاحتلال طواقم دفاع مدني توجهت لتلبية نداء استغاثة بعد قصف منازل في حي البرازيل في رفح الفلسطينية.

في سياق متصل ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35,034 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 78755 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المُستمر على فسلطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، كما أشاد بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مُشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع.

وأضاف حسام زكي، في تصريحات صحفية علي هامش أجتماع المجلس الاقتصادي والاقتصادي في البحرين، أن الاجتماع ناقش عدد من البنود والموضوعات الهامة لعل أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة، كما رحب المجلس بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الامن السيبراني، كما ناقش المجلس التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.

ولفت حسام زكي إلى أن المجلس اعتمد عدد من الاستراتيجيات على سبيل المثال الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020-2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن (2023-2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلاً عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وشارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاحد في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية (33) التي ستعقد يوم الخميس الموافق 16/5/2024 بالمنامة.

تجدر الاشارة إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية..