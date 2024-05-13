طقس السعودية| أمطار ودرجات حرارة تصل لـ 43 درجة مئوية

ياسر رشاد - القاهرة - أمطار ودرجات حرارة مرتفعة| هكذا توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 5 ذي القعدة 1445هـ/ 13 مايو 2024، بعدد من محافظات المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

كما تستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.

درجات الحرارة في السعودية 13-5-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة عظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن ومحافظات السعودية اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 42 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 38 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 41 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في أبها العظمى 28 والصغرى 17.

درجة الحرارة في حائل العظمى 33 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 25 والصغرى 20.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 28 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في طريف العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 33 والصغرى 19.