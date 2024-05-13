الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتعزيز القدرات القتالية لقوات المدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى تعزيز القدرات القتالية لقوات المدفعية من خلال توسيع الإنتاجية عن طريق رفع القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكار المستمر.

جاء ذلك خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي، مصانع عسكرية رئيسية تنتج بنادق قنص ونظاما صاروخيا جديدا، خلال اليومين الماضيين، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين.

وأعرب عن ارتياحه لنظام التشغيل الآلي لمركبات إطلاق الصواريخ المتعددة وجودتها العالية.

وأفادت الوكالة الكورية الشمالية، بأن كيم اختبر شخصيا إحدى البنادق المنتجة في أحد مصانع الأسلحة الصغيرة، التي لم يذكر اسمها، وأطلق بضع طلقات.

استخبارات سول: كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة صنعت في السبعينات

قالت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، الأحد، إنها تحقق في شكوك بأن أسلحة كورية شمالية صنعت في سبعينات القرن العشرين قد تم توريدها إلى روسيا التي استخدمتها في حرب أوكرانيا وسط تعميق التعاون العسكري بين بيونج يانج وموسكو.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تصريح جهاز الاستخبارات جاء رداً على تقرير صدر مؤخراً عن منفذ إعلامي محلي بأن قذائف المدفعية عيار 122 ملم المصنعة في كوريا الشمالية خلال سبعينيات القرن العشرين يبدو أنها من بين الأسلحة التي استخدمتها روسيا في حربها المستمرة ضد كييف.

وقالت الوكالة إن "جهاز الاستخبارات يحلل الظروف ذات الصلة بالتفصيل ويواصل أيضاً تتبع التعاون العسكري الشامل بين كوريا الشمالية وروسيا".

وأظهرت صور نشرها مصور أوكراني، العام الماضي، حروفاً كورية، بما في ذلك كلمة "방-122"، منقوشة على قذائف الصواريخ. وقال خبراء إنها على الأرجح قذائف قاذفة صواريخ متعددة عيار 122 ملم.

كما قدر وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون سيك أن الشمال شحن حوالي 6700 حاوية إلى روسيا منذ قمة بين زعيميهما في سبتمبر ، وهي كافية لاستيعاب ما يقرب من 3 ملايين طلقة من قذائف المدفعية 152 ملم أو 500000 طلقة من قذائف المدفعية 122 ملم.