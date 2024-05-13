جامعة أمريكية تستجيب لطلابها وتتعهد بمراجعة سحب استثماراتها من إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - جامعة أمريكية..في خطة تمنح التفائل لكل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويحارب الكيان الصهيوني وأعماله الوحشية في حق الفلسطينيين العُزل وحرب الإبادة الجماعية على مدار شهور، استجابت جامعة "جونز هوبكنز" في ولاية ماريلاند الأميركية، لمطالب طلابها بإعادة النظر في سحب استثماراتها من الدولة العبرية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية، علق طلبة جامعة "جونز هوبكنز" في ولاية ماريلاند الأميركية، احتجاجاتهم في ساحة الجامعة للمطالبة بسحب استثمارات "المال الوقفي الجامعي" في دولة الاحتلال، بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة، بمراجعة مسألة سحب الاستثمارات الرئيسية من دولة الاحتلال.

وقالت الجامعة "إنها ستسرع العملية التي بدأتها بالفعل لمراجعة استثماراتها، بما في ذلك مع مديري الصناديق والشركات التي تدعم العمل العسكري الإسرائيلي في غزة".

فيما يواصل الطلبة احتجاجاتهم في أكثر من 100 جامعة ومعهد في معظم الولايات المتحدة الأميركية، لمطالبة بوقف الاستثمارات والتعاون الأكاديمي والبحثي مع دولة الاحتلال، واستغل الطلبة موسم حفلات التخرج في الجامعات الأميركية في تنظيم انسحابات احتجاجية أثناء الكلمات الرسمية، ورفع العلم الفلسطيني أثناء استلام الشهادات كما حصل في جامعة شيكاغو، إضافة إلى رفع يافطات تطالب بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني وايقاف الابادة الجماعية كما حصل في جامعة "نورث ويسترن".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وفي نفس السياق أصيب عدد من المواطنين اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.