بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال القمة العربية 33

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها الخميس المقبل بالمنامة وبدأت باجتماع لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وتسلمت البحرين رئاسة الجلسة، من نظيرها السعودي.



وتهدف أعمال اللجنة إلى متابعة ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تنفيذ ما تم إقراره في القمم السابقة.

وتشهد الأعمال التحضيرية كذلك اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي يمثل بداية الشق السياسي للاستعداد للقمة العربية، وذلك بعد انتهاء الشق الاقتصادى المتمثل في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي انعقد على مدار اليومين الماضيين.



واختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأحد، أعماله باقرار العديد من الاستراتيجيات التي من من المقرر رفعها على مائدة القادة العرب الخميس المقبل.