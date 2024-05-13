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بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال القمة العربية 33

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها الخميس المقبل بالمنامة وبدأت باجتماع لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وتسلمت البحرين رئاسة الجلسة، من نظيرها السعودي.
 

وتهدف أعمال اللجنة إلى متابعة ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تنفيذ ما تم إقراره في القمم السابقة.

وتشهد الأعمال التحضيرية كذلك اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي يمثل بداية الشق السياسي للاستعداد للقمة العربية، وذلك بعد انتهاء الشق الاقتصادى المتمثل في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي انعقد على مدار اليومين الماضيين.
 

واختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأحد، أعماله باقرار العديد من الاستراتيجيات التي من من المقرر رفعها على مائدة القادة العرب الخميس المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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