حزب الله يعلن استهداف مبان عسكرية شمال إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن حزب الله، اليوم الاربعاء 8 مايو 2024، استهداف مبانٍ عسكرية يستخدمها جنود في 5 مستوطنات شمال إسرائيل، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي قرى ومنازل مدنيين في جنوب لبنان.
وقال الحزب في بيانات منفصلة ، إن عناصره "استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرات (مستوطنات) المطلة، وشلومي، والمنارة، وحانيتا، وأفيفيم، وأصابوها إصابة مباشرة".
وأوضح الحزب أن عملياته جاءت "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية (في لبنان) والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين".
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على بيانات حزب الله حتى الساعة (09: 55 تغ).
لكن في وقت سابق الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي شن "هجمات واسعة النطاق" في لبنان، دون تحديد مواقعها.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.