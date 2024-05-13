حزب الله يعلن استهداف مبان عسكرية شمال إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن حزب الله، اليوم الاربعاء 8 مايو 2024، استهداف مبانٍ عسكرية يستخدمها جنود في 5 مستوطنات شمال إسرائيل، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي قرى ومنازل مدنيين في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانات منفصلة ، إن عناصره "استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرات (مستوطنات) المطلة، وشلومي، والمنارة، وحانيتا، وأفيفيم، وأصابوها إصابة مباشرة".

وأوضح الحزب أن عملياته جاءت "ردا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية (في لبنان) والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على بيانات حزب الله حتى الساعة (09: 55 تغ).

لكن في وقت سابق الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي شن "هجمات واسعة النطاق" في لبنان، دون تحديد مواقعها.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

المصدر : وكالات