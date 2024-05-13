الأمن العام سيقوم بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين عبر مركز القاع وعرسال غدًا

تقوم ​المديرية العامة للأمن العام​ بتأمين العودة الطوعيّة لنازحين سوريّين من ​لبنان​ إلى ​سوريا​ عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السّوريّة، يوم غد الثّلثاء اعتبارًا من السّاعة الخامسة صباحًا. ونقاط التجمّع هي: مركز القاع الحدودي (بعلبك- الهرمل)، وعرسال- وادي حميّد (بعلبك- الهرمل).

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