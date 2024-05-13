كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وبعد رصد دقيق ‌‏لتحرّكات العدو في ثكنة يفتاح، وعند خروج دبّابة ميركافا من مخبئها وتحرّكها، هاجمها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:35 من صباح اليوم الإثنين بصاروخ موجّه، ‏وأصابوها بشكل مباشر؛ وتمّ تدميرها وقتل وجرح طاقمها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مهاجمة دبابة "ميركافا" في ثكنة يفتاح بصاروخ موجه وتدميرها وقتل وجرح طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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