الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا ويتحسن تدريجيا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر بخاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار".

واشارت الى ان "منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق البحر الأسود، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، يستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، وعودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا نهاية الأسبوع المقبل تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، كما تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد يتخللها انفراجات محدودة واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تهطل بعض الثلوج الخفيفة ابتداء من ارتفاع 2400 متر، وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال 60كم/س".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر بخاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار. أما الأربعاء، فالطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمي ، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة شمالا في المناطق الجبلية".

واضافت أن "طقس الخميس، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية".