التقى وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، سفير ​الجزائر​ في ​لبنان​ رشيد بلباقي، وبحثا في العلاقات بين لبنان والجزائر. وتابعا نتائج الزّيارة الرّسميّة الّتي قام بها بوشكيان إلى الجزائر قبل شهرين، ولقائه نظيره الجزائري، ومشاركته في معرض سياغ العاشر للصّناعات الغذائيّة في مدينة وهران، مؤكّدَين "عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة تفعيل التّبادل بينهما، وإرساء شراكات فعليّة مشتركة على صعيد الاستثمارات والأعمال".

كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان التقى سفير الجزائر وأكدا عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تفعيل التبادل بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.